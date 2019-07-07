2019/07/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت مديرية مرور أربيل، توضيحاً بشأن تسجيل وتحويل ملكية المركبات بأسماء العرب.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نهيب بالمواطنين من سكنة المحافظات الوسطى والجنوبية ومن الغير ساكنين في الاقليم بانه يتم تسجيل المركبات باسماءهم وبدون اية قيود”.





وشددت على “ضرورة عدم اللجوء الى الوسطاء والدلالين او مندوبي الشركات لاجراء المعاملات لهم”.

وذكر البيان، انه “كل ماهو مطلوب منهم لتسجيل المركبات هو منفيس وعقد شراء المركبة اذا كانت المركبة غير مسجلة والسنوية اذا كانت المركبة مسجلة، اضافة الى البطاقة الوطنية او هوية الاحوال والجنسية، وكارت معلومات او بطاقة السكن، فضلا عن الفحص الدوري لشروط المتانة والامان، والفحص الفني للمركبة، وطلب مقدم من قبل مالك السيارة الى ضابط التسجيل”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

35

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تصدر توضيحاً بشأن تسجيل المركبات بأسماء العرب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تصدر توضيحاً بشأن تسجيل المركبات بأسماء العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).