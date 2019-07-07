“آبل” تعمل على جهاز آي باد قابل للطي

2019/07/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..انتشرت شائعات عن خطط شركة مايكروسوفت لإنتاج جهاز لوحي سيرفس قابل للطي، ووفقًا لتقرير جديد، فإن شركة آبل تبحث بجدية في هذا المفهوم أيضًا.وذكر محللون، ان ” شركة آبل والتي مقرها كوبرتينو تبحث العمل على جهاز آي باد بشاشة مرنة، يتراوح حجمها ما بين 11 إلى 15 بوصة، وأكدوا أن أبل تتطلع إلى […]

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