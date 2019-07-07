التغيير تعلن عن تسمية مرشحها لحكومة كردستان الجديدة

2019/07/07 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت حركة التغيير، الاحد، عن تسمية مرشحها لحكومة اقليم كردستان الجديدة.

وقالت الحركة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها "رشحت مصطفى سيد قادر لمنصب نائب رئيس اقليم كردستان، وترشيح ئاوات شيخ جناب لوزارة المالية، وكما مسلم لوزارة الصناعة والتجارة".

واضافت انه "تم ترشيح دانا عبدالكريم لوزارة الاعمار وكويستان محمد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ومن المقرر ان يقدم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني قريبا حكومته امام برلمان الاقليم لكي تنال ثقته.

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