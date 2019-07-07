البنك المركزي العراقي يصادق على ضوابط اندماج واتحاد المصارف

2019/07/07 | 14:18

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بغداد اليوم-بغداد

صادق البنك المركزي العراقي، الأحد، 07 تموز، 2019، على ضوابط اندماج واتحاد المصارف.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي: "ايماناً بضرورة تطوير وتحسين الخدمات في القطاع المصرفي، صادق مجلس إدارة البنك المركزي العراقي على (ضوابط اندماج واتحاد المصارف) في قراره المرقم 90 لعام 2019".

وأشار الى أن "الضوابط شملت متطلبات الاندماج أو الاتحاد بين المصارف الراغبة بذلك، فضلاً عن المزايا التي ستحصل عليها المصارف المندمجة أو المتحدة، وصلاحيات البنك المركزي في تلك العمليات، وبالإمكان الاطلاع على هذه الضوابط من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي".

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