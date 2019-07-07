ماذا سيحدث في مدن كوردستان اليوم وغدا؟

2019/07/07 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة بعدد من مدن الاقليم.وذكر بيان للدائرة ان الاجواء، اليوم الاحد، ستكون صافية في اقليم كوردستان وستتراوح درجات الحرارة بين 25 الى 45 درجة مؤية.واضاف ان الاجواء ليوم غد الاثنين، ستكون صافية في جميع مناطق اقليم كوردستان وستتراوح درجات الحرارة بين 25 الى 46 درجة مؤية، مشيرا الى ان مدينة كركوك ستكون ستسجل اعلى درجة حرارة وهي 46 درجة مؤية.

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