2019/07/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس محكمة جنايات القادسية القاضي عبد الله حريز جبار، من استشراء آفة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها في المجتمع.

وأشار جبار في تصريح، الى إحالة اثنتين وأربعين دعوى الى المحكمة، تتعلق بجرائم ‏المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في العام الفين وسبعة عشر، فيما ارتفع عدد تلك الدعاوى الى اثنتين وثمانين بالعام الفين وثمانية عشر، مبينا ان جميع الدعاوى حسمت، بتجريم مرتكبيها والحكم عليهم بالسجن والغرامة بمبلغ عشرين مليون دينار.

ولفت جبار الى ان ‏مصدر المخدرات، هم تجار كبار، وممولون في محافظات مجاورة، حيث يقومون بإدخال المواد المخدرة الى محافظة القادسية، عن طريق الأقضية والنواحي المجاورة لها، وعبر طرق فرعية في الأراضي الزراعية والبساتين، بعيداً عن نقاط التفتيش.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس جنايات القادسية: مصدر المخدرات بالمحافظة تجار وممولون من محافظات مجاورة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس جنايات القادسية: مصدر المخدرات بالمحافظة تجار وممولون من محافظات مجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).