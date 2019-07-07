القانونية النيابية: 13 تشريعا تم التصويت عليه وبانتظار تمرير 100 أخرى

2019/07/07 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن تمرير 13 قانونا خلال الدورة النيابية الحالية، مشيرة الى ان 100 تشريع ومقترح قانون جاهز للتصويت خلال المرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الدورة الحالية لمجلس النواب شهدت تمرير 13 قانونا اغلبها مهمة مثل الموازنة وإدارة الدين العام”.وأضاف العقابي، ان “مجلس النواب […]

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