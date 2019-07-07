2019/07/07 | 14:25

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المالية تناقش تثبيت عقود المفوضية وموازنة 2020

بغداد/...ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الاحد، أجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة بأعداد أستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020_2022 في مقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة، انه" جرى خلال ألاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكل من وكيل وزارة المالية ووزارة التخطيط ومستشار رئيس مجلس النواب ومدراء عامين من وزارة النفط والتخطيط والدفاع والداخلية والكهرباء والصحة والتجارة والزراعة ، مناقشة استراتيجية وزارة النفط فيما يخص الموازنة العامة للوزارة ومناقشة الرؤى والخطط المستقبلية الخاصة بوزارة النفط لإعداد وتقدير الموازنة من أجل تحديد الإيرادات النفطية وغير النفطية وتحديد سعرالبرميل في الأسواق العالمية والدعوة إلى زيادة الانتاج ".

وأشار الى، انه" تم خلال الاجتماع استضافة رئيس المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة مشاكل التخصيصات المالية واليه تحويل العقود إلى الملاك الدائم ، لافتا الى ان الاجتماع حضره أيضا المدراء العامون في وزارة المالية والوزارات الأخرى والمحافظات ".انتهى 1

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