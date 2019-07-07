الأسد ووزير الشؤون الخارجية العماني يبحثان العلاقات الثنائية ومساعي استعادة الأمن بالمنطقة

2019/07/07 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مساعي استعادة الأمن في المنطقة.وقالت الخارجية العمانية في تغريدات عبر “تويتر” اليوم الأحد: “استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حالياً​​​.” وأضافت الخارجية “نقل (ابن علوي) …

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