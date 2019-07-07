2019/07/07 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم مصلح: عملية إرادة النصر تعتبر اول عملية واسعة تنطلق لمطاردة فلول داعش في الصحراء) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ezbprDVnXHI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم مصلح: عملية إرادة النصر تعتبر اول عملية واسعة تنطلق لمطاردة فلول داعش في الصحراء) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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