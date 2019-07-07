موسع.. العراق والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لتطوير قطاع الكهرباء

2019/07/07 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين مع ممثلة البنك الدولي في العراق يارا سالم ، اليوم الأحد، اتفاقية مشروع يهدف الى تطوير وتعزيز المنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية.

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