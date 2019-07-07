يوتيوب تحظر فيديوهات القرصنة التعليمية

2019/07/07 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شبكة يوتيوب إن المحتوى التعليمي في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك ملفات الفيديو التعليمية المتعلقة بالاختراق، لم تعد مقبولة على منصة الفيديو التي تعتمد على الإعلانات.وذكرت الشبكة، انها ” اضافت عنصرًا جديدًا إلى قائمة المحتوى الضار أو الخطير، والذي تمثل بمقاطع الفيديو المتعلقة بالقرصنة والتصيد الاحتيالي التعليمية،وحدثت المنصة التابعة لشركة جوجل […]

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