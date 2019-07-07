تنطيم داعش يجدد مبايعة البغدادي في ليبيا

2019/07/07 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ كشف تسجيل فيديو لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، عن عشرات المسلحين وهم يبايعون زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي. ويظهر في التسجيل، عشرات المسلحين والسيارات المدججة بالسلاح، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل، واللافت في الامر ان مدة المقطع الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق.

وجاء فيديو الدواعش هذا، بالتزامن مع صدور تقارير تفيد بتسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا، في ظل غياب السلطة هناك والصراع المسلح بين حكومة الوفاق، وقوات المشير خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.انتهى/س

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