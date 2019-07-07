الشمري لمبعوث أميركي: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد دول الجوار

2019/07/07 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أكد وزير الدفاع نجاح الشمري للمبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا جيمس جيفري ، اليوم الأحد ، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة، فيما أكد جيفري أن بلاده “تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة”.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز /، نسخة منه، إن […]

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