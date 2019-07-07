البنك المركزي يوافق على اندماج واتحاد المصارف العراقية

2019/07/07 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

صادق البنك المركزي العراقي، على ضوابط اندماج واتحاد المصارف العراقية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاحد،

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