2019/07/07 | 14:38

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رئاسة البرلمان تؤكد على استضافة وزير الموارد بشأن مشروع للوزارة في بابل

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، على استضافة

وزير الموارد المائية جمال العادلي والجهات ذات العلاقة خلال الايام

القليلة المقبلة لمناقشة الجدوى الاقتصادية والفنية من تنفيذ مشروع

تبطين جدول بابل الاروائي والنتائج المرجوة منه وقياس مدى الأضرار

الناتجه عن تأخر انجازه او في حال تنفيذه .جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في القاعة الدستورية في مجلس النواب

اليوم مع عدد من مزارعي محافظة بابل بحضور النائب السيد علي غاوي

لمناقشة مشروع تبطين جدول بابل الإروائي .وشدد الكعبي بحسب بيان لمكتبه، على ضرورة وضع الحلول المناسبة

والعاجلة والنهائية لمشكلة شحة المياه وجفاف الاراضي الزراعية في

محافظة بابل ، فيما وجه بمخاطبة جميع الجهات ذات الصلة في الوزارة

والمحافظة المذكورة للوقوف على أسباب المشاكل التي يعاني منها

المزارعين بشكل عام ودراسة الجوانب الفنية والقانونية المتبعة بخصوص

المشروع آنف الذكر .وأوعز النائب الاول لرئيس المجلس "الى لجنة الزراعة والمياه النيابية

بإيلاء الموضوع الأهمية القصوى لارتباطه بحياة وأرزاق الناس سيما

المزارعين منهم .

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