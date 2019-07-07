الشمري لمبعوث امريكا: لن نسمح باستخدام اراضينا ضد دول الجوار

2019/07/07 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SMG- أكد وزير الدفاع، نجاح الشمري، اليوم الاحد، لمبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا، جيمس جيفري، أن” العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار والمنطقة”.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته /SNG/،ان” وزير الدفاع استقبل، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص للعراق وسوريا “جيم جيفري” والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث حول استمرار تقديم الدعم والإسناد ...

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