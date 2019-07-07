العراق والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لتطوير الكهرباء في المحافظات الجنوبية

2019/07/07 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق والبنك الدولي، الأحد، اتفاقية لتطوير قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية.

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