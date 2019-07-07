الموسيقى والفنون وسائل لمساعدة الناجيات من الإيزيديات على الشفاء من الصدمات النفسية

2019/07/07 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة في جلسة علاج نفسي لناجيات إيزيديات ، رسمت فتاة لوحة لصديقة لها ارتكبت الانتحار لتفادي الاغتصاب بينما كانت أسيرة لدى داعش فتاة أخرى رسمت صورة فراشة لأنها حسب ما اوضحت كانت امنيتها الكبرى ان تكون مثلها لتتمكن من الهروب .هؤلاء الفتيات هن من بين أكثـر من 6,000 إيزيدية …

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