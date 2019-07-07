2019/07/07 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاريع وزارية متلكئة في ميسان مضى عليها عشرات السنين , والأهالي تنتظر من ينفذها ويرفع عنها مشاكل السكن خصوصاً أهالي منطقة نهر العز في المجر الكبير .حيث ذكر عدد من الأهالي للنعيم نيوز , أنهم يعانون من تلكئ مشروع الإسكان الريفي الذي من شأنه أن يسهم في حل مشكلة السكن في الناحية.وطالبوا الجهات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي ميسان يطالبون بحل مشكلة السكن النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهالي ميسان يطالبون بحل مشكلة السكن) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهالي ميسان يطالبون بحل مشكلة السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).