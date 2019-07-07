اول تعليق عراقي على تقرير “رايتس ووتش” بخصوص الزخم في السجون: قاعاتنا مكيفة وخدماتنا انسانية!

2019/07/07 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفت قيادة شرطة محافظة نينوى ،اليوم الأحد، معلومات تضمنها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر قبل أيام قالت فيه إن “سجون نينوى تتخطى طاقتها الإستيعابية”.وذكر بيان لقيادة نينوى اطلعت عليه “يس عراق”، أنه “لاصحة لما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود آلاف المحتجزين منهم أطفال في أوضاع مهينة وغير […]

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