التعليم تعلن ضوابط انتقال واستضافة طلبة الدراستين الصباحية والمسائية

2019/07/07 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، ضوابط انتقال واستضافة طلبة الدراستين الصباحية والمسائية وضوابط الانتقال وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2019-2020.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس, في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “ضوابط الانتقال منحت الحق للطلبة الناجحين بالانتقال إلى ( الكليات/ المعاهد) […]

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