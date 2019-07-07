2019/07/07 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عدد من منظمات المجمتع المدني في الديوانية لضم أهوار والآثار في عموم المحافظة إلى لائحة التراث العالمي أسوة بباقي محافظات ذي قار وميسان و بابل .وفي حديث عدد من الناشطات عبر النعيم نيوز , أكدن على العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية حول ضم أهوار وآثار الديوانية إلى لائحة التراث العالمي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل على ضم أهوار وآثار الديوانية إلى لائحة التراث العالمي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل على ضم أهوار وآثار الديوانية إلى لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل على ضم أهوار وآثار الديوانية إلى لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).