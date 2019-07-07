مطار بغداد: استكمال الاستعدادات اللوجستية لتفويج الحجاج العراقيين عبر صالة كربلاء

2019/07/07 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمل مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتفويج الحجاج العراقيين عبر صالة كربلاء احدى الصالات الموجودة في المطار المخصصة لتفويج الحجيج العراقيين.

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