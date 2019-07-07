مصدر امني :اصابة مقاتليين اثنين من حشد اسود نينوى بانفحار عبوة ناسفة غرب الموصل

2019/07/07 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة نينوى اصابة مقاتلين اثنين من حشد اسود نينوى بانفجار عبوة ناسفة في قضاء البعاح غرب الموصل.وقال المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت على حشد أسود نينوى ضمن الحشد العشائري ما ادى إلى اصابة اثنين من المقاتلين، وتدمير عجلتهما في قرية الذيبة في جزيرة قضاء البعاج غرب الموصل”

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