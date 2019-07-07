صادقون النيابية تحدد موعد إقالة وزير الاتصالات

2019/07/07 | 15:05

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العهد نيوز – بغداد

اعلن النائب عن كتلة الصادقون، فاضل الفتلاوي، عن وجود تحرك نيابي، لإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بداية الفصل التشريعي الثالث للبرلمان.

وقال

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