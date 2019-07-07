اعتقال عنصرين ارهابيين والسيطرة على مفرزة هاون في صحراء الانبار

2019/07/07 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز الانبار

اعتقلت قوة من اللواء 31 بالحشد الشعبي، عنصرين تابعين لعصابات داعش الارهابية ، فيما سيطرت على مفرزة هاون في صحراء الجزيرة.

وذكر بيان لإعلام

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