ادارة القوة الجوية تكشف سبب عدم تجديد عقد مدافع الصقور

2019/07/07 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، سبب عدم تجديد عقد المدافع سعد ناطق حتى اللحظة.وقال امين سر النادي جاسم كاطع لـ/ المعلومة/ إن “الادارة جلست مع اللاعب سعد ناطق، من اجل مناقشة مسألة تجديد عقده للموسم المقبل”.واوضح أن “اللاعب ابلغ الادارة بأنه يريد مستحقاته المالية للموسم الحالي، وانه لن يجلس […]

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