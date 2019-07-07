العراق يوقع اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير قطاع الكهرباء

2019/07/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق والبنك الدولي، اليوم الاحد، على اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين الطاقة في المناطق الجنوبية بالعراق.وقال وزير المالية فواد حسين , إن ” الاتفاقية تأتي ضمن العمل المشترك مع البنك الدولي لدعم المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين”، مبيناً أن “الاتفاقية تأتي أساساً لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية”.وأضاف حسين , …

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