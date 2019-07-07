2019/07/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يُقدم برشلونة يوم الثلاثاء، الحارس البرازيلي نوربيرتو مورارا "نيتو"، ثاني صفقات البلوغرانا، للموسم الجديد.

ومن المقرَّر أن يصل نيتو، إلى ملعب "كامب نو" الإثنين حيث سيخضع لجلسة تصوير، إلا أنَّ غالبية مراسم تقديمه ستقام الثلاثاء.

وسيوقع نيتو، 29 عامًا، عقده في فعالية خاصة الثلاثاء على أن تقام جلسة تصوير، قبل أن يتم تقديمه رسميًا عندما يعقد مؤتمر صحفي.

ويُعدُّ نيتو ثاني صفقة يبرمها برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونغ القادم من أياكس أمستردام.

وضم برشلونة نيتو من فالنسيا بموجب عقد يمتد 4 مواسم مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات.

وجاء الإعلان عن صفقة نيتو بعد يوم واحد من انتقال الهولندي ياسبر سيليسين من البرسا إلى "الخفافيش".

وتقدر صفقة سيليسين بـ35 مليون يورو، وهي نفس قيمة "نيتو" مع إضافة المتغيرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يقدم ثاني صفقاته) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يقدم ثاني صفقاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).