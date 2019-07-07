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شاهد بالفيديو.. استجواب الوزراء | خيار اختارته بعض الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية


شاهد بالفيديو.. استجواب الوزراء | خيار اختارته بعض الكتل لتصحيح مسار العملية السياسية
2019/07/07 | 15:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: xlYRvaGMXSo

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