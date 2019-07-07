خبير: البرلمان يوغّل في إقصاء غير المسلمين عبر

2019/07/07 | 15:51

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بغداد اليوم-بغداد

انتقد خبير في الشأن الدستوري، الأحد، 07 تموز، 2019، استمرار مجلس النواب، في مناقشة قانون المحكمة ال...





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