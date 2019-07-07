العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية “إرادة النصر” العسكرية

2019/07/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، نتائج عملية “إرادة النصر” العسكرية التي انطلقت، اليوم الاحد، لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود العراقية السورية.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “باشراف قيادة العمليات المشتركة ، تواصل القوات المسلحة بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي عملية إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم ، لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود العراقية السورية”.





وأوضح البيان، ان “قيادة عمليات الجزيرة والمتمثلة بقطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي والحشد العشائري ،ووفقا لمعلومات دقيقة تم تنفيذ ضربتين جوية من قبل طيران التحالف الدولي وتدمير وكرين للارهابيين، كما وتم تفتيش المناطق (خنيفس ،المالحة،ام الطوس) وقد نتج عنها تدمير ثلاثة اوكار وتفجير ٨ عبوات ناسفة والاستيلاء على دراجتين ناريتين”

وأضاف، “فيما قامت الفرقة السابعة وقوة من حشد حديثة بتفتيش مناطق (كويس،الكوين،ام العظام) وكانت النتائج تفجير ٥ عبوات ناسفة ، فيما كانت نتائج الفرقة الثامنة وقوة من الحشد الشعبي ، تفتيش منطقة (السدة والمسكار والمناطق المحيطة) واسفرت العملية عن تدمير ثلاثة اوكار وخندق شقي ، اما قطعات الحدود، فقد تم تفتيش مسافة ١٠كم خلف خط الحدود”.





وتابع البيان، ان “قيادة عمليات نينوى عثرت خلال على معسكر للدواعش يحتوي على خيم ومواد تموين وتجهيزات من قبل قوة من الحشد الشعبي ، كما تم تفجير عبوة ناسفة والعثور على دراجتين وتجهيزات عسكرية من قبل لواء المشاة الستين ، فيما تم تفكيك عجلة مفخخة من قبل الحشد الشعبي”.





وأشار البيان الى ان “قيادة عمليات صلاح الدين انطلقت فيه قوات الحشد الشعبي بعمليات التفتيش ، وكانت النتائج العثور على وكر و4 عبوات ناسفة ووكر اخر فيه 3 احزمة ناسفة ومواد لوجستية واخرى متفجرة ، كما عثرت على 5 قنابر هاون عيار 120 ملم ، في حين تم العثور على ستة قنابر هاون صالحة و6 عبوات ناسفة وتمت معالجة عبوة اخرى فيقرية صبيح البگارة ، و14 عبوة ناسفة في قرية البو رجب ، و12 قذيفة نمساوي في قرية البو جليب”

ولفت الى انه “تم تدمير ملجأ بطول 3 امتار والعثور على عبوتين ناسفتين هذا واصيب 3 من ابطال الحشد الشعبي خلال هذه العمليات ، الى ذلك نفذت السرية الالية تأمين جسر السكريات لعبور القطعات العسكرية ، ومازالت العمليات مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

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