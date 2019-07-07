عمليات بغداد تعلن قتل إرهابيين شمالي العاصمة

2019/07/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، قتل إرهابيين اثنين شمالي العاصمة.





وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت، اليوم، من قتل إرهابيين اثنين شمالي العاصمة”.

وأضاف، ان “قوة مشتركة من اللواء (59) وقوة من فوج القوات الخاصة من قتل الإرهابيين في منطقة الغزيلية شمالي بغداد”.

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