“بالفديو”.. سيارات “حمل” لنقل طلاب بكالوريا في بغداد

2019/07/07 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فديو حصلت عليه “يس عراق” ،اليوم الاحد، سيارات حمل وهي تنقل طلاب في الصف السادس الاعدادي من كلية التراث في بغداد الى مدرسة، لآداء الامتحان بعد الحرائق التي اصابت الكلية يوم امس.

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