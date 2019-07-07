“داعش ليبيا” يبايع البغدادي

2019/07/07 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر تسجيل فيديو لتنظيم “داعش” الارهابي في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، ويظهر في التسجيل عشرات المسلحين يبايعون أبو بكر البغدادي.ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق، وقد ظهر فيه عشرات المسلحين وسيارات على متنها أسلحة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل تأتي هذه التطورات بالتزامن مع صدور تقارير …

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