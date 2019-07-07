البطريرك ساكو يطرح قضية على محافظ دهوك

2019/07/07 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى البطريرك الكردينال مار لويس روفائيل ساكو اليوم الاحد برفقة راعي الابرشية المطران مار ربان القس والمطران مار باسيليوس يلدو، المعاون البطريركي بمحافظ دهوك فرهاد أتروشي في مقر المحافظة.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالبطريرك والوفد المرافق له، مشدداً على اهمية التعاون المتبادل من اجل خير جميع المواطنين وتقدم الاقليم.

وطرح البطريرك ساكو قضية حصر التصويت بالمكون المسيحي ليأتي تمثيلهم حقيقيا واشراكهم في العملية السياسية كشركاء مقتدرين، كما طلب منه فتح اعدادية في منطقة صبنا باللغة العربية لان ارسال العائلات لاولادهم الى دهوك مكلف لهم وهذا الموضوع سوف يتيح فرص عمل لبعض ابناء المنطقة، فرحب المحافظ بالفكرة ووعد بتحقيقها قبل بدء السنة الدراسية القادمة.

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