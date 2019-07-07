تحالف الحلبوسي: الخلافات السنية – السنية شيء ايجابي

2019/07/07 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد #تحالف_القوى_العراقية، بزعامة رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي، اليوم الأحد، ان #الخلافات_السياسية السنية – السنية شيء إيجابي وليس سلبي.وقال القيادي في التحالف، #النائب #رعد_الدهلكي، لـ”الحل العراق”، إن «الخلافات […]

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