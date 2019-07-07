استطلاع امريكي جديد : ترامب يواجه تراجعا كبيرا في إعادة انتخابه عام 2020

2019/07/07 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… أظهر استطلاع جديد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مجموعة من مخاطر إعادة انتخابه على الرغم من مصادقته على اعلى الوظائف في ادارته .ووفقا لاستطلاع اجرته شبكة ( أي بي سي نيوز) الامريكية فان “الكثيرين لا يوافقون على التدابير الشخصية والمهنية التي وضعها ترامب ، مما يعني أنه سيكون عرضة للخطر في […]

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