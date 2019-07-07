قيادة العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية “إرادة النصر”

2019/07/07 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن آخر نتائج عملية “إرادة النصر” التي انطلقت اليوم لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات، “صلاح الدين ونينوى والأنبار” الى الحدود العراقية السورية.وقالت القيادة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، تواصل القوات المسلحة بإسناد من طيران الجيش والقوة […]

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