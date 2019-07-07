صادقون: تصريحات سفير العراق بواشنطن غير مسؤولة

2019/07/07 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… استنكرت كتلة صادقون النيابية، الأحد، تصريحات السفير العراقي لدى واشنطن فريد ياسين الهادفة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وفيما اعتبرتها “غير مسؤولة ولا تعبر عن موقف العراق الرافض من سياسة الكيان الصهيوني”، دعت وزارة الخارجية لاستدعاء ياسين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.وقال عضو الكتلة محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، […]

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