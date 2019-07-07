مطار بغداد يكمل الاستعدادات اللوجستية لتفويج الحجاج العراقيين

2019/07/07 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استكمل مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتفويج الحجاج العراقيين عبر صالة كربلاء احدى الصالات الموجودة في المطار المخصصة لتفويج الحجيج العراقيين.

وقال مدير المطار علي محمد تقي، في بيان تلقته وكالة كل العراق الاخبارية [اين] إنه "استناداً لتوجيهات مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم، باستنفار جميع الجهود والطاقات من اجل توفير اهم المستلزمات الاساسية بهدف تفويج الحجاج العراقيين من خلال توفير الاحتياجات الضرورية لهم منذ اللحظات الاولى لدخولهم المطار وحتى مغادرتهم إلى الديار المقدسة.وأضاف أنه "ستكون هناك جهود مضاعفة من قبل العاملين في المطار من خلال تنسيق أدوار العمل المشتركة مع الجهات المعنية بغية توفير جميع التسهيلات اللازمة ووسائل الراحة للحجاج إضافة إلى تأمين المنشآت الخدمية الاخرى".

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