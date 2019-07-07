بابا الفاتيكان يدعو إلى إقامة

2019/07/07 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعا البابا فرنسيس إلى إقامة "ممرات إنسانية" لإغاثة المهاجرين، وذلك بعد قصف على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا مطلع الأسبوع أوقع أكثر من

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