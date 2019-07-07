بالتفاصيل.. انجازات عملية

2019/07/07 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، النتائج الأولية لعمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين، بعملية "ارادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم، والتي اسفر عنها تدمير

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