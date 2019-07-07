الحشد الشعبي يقتل

2019/07/07 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عنصرين بتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى أثناء عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح اليوم.وقال موفدنا، إن قوة من الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإرهابي في بحيرة سنسول جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى.وأضاف، إن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المشاركة في عملية ...

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