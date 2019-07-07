أهم ما أنجزه الحشد والجيش أثناء عمليات

2019/07/07 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع الحشد الشعبي وقوات الجيش اللتان انطلقتا فجر اليوم من ثلاث محافظات (نينوى، صلاح الدين، الانبار) لتطهير صحراء الجزيرة من تطهير الكثير من المناطق والقرى بالتزامن مع طي الصفحة الاولى من العمليات قبل ظهر اليوم.إذ استطاع اللواء 42 التابع للحشد الشعبي من تطهير قرى الهزاع، وقرية بشار، وابو دريع، وابو دريج، وعسيلة، وقرية ابو ...

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