البنك المركزي يصادق على ضوابط إندماج المصارف

2019/07/07 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، مصادقته على ضوابط إندماج المصارف.وقال المركزي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “ايماناً بضرورة تطوير وتحسين الخدمات في القطاع المصرفي، صادق مجلس إدارة البنك المركزي العراقي على (ضوابط اندماج واتحاد المصارف) في قراره المرقم 90 لسنة 2019”.وأكد البيان أن “الضوابط شملت متطلبات الاندماج

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