وزير التخطيط يشيد بمشاريع العتبات المقدسة بكربلاء وتوفيرها فرص العمل للشباب

2019/07/07 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، بمشاريع العتبات المقدسة، واكد انها اخذت بعداً تنموياً مهماً، تمكنت من خلالها ان تدعم الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب، فيما دعا الى أهمية الاستفادة من تجارب العتبات المقدسة على المستوى الوطني.وقالت الوزارة في بيان اليوم الاحد، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تفقد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، امس السبت، مشاريع العتبتين الحسينية والعباسية في محافظة كربلاء المقدسة".

واضاف البيان، ان "الدليمي أشاد خلال لقاءه ممثلي المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي بالمشاريع النوعية التي أشرفت العتبتين المقدستين على تنفيذها في المحافظة".

واكد الدليمي، خلال تفقده لعدد من المشاريع التي تنفذها العتبة العباسية في محافظة كربلاء، ان "دور العتبات المقدسة اخذ بعداً تنموياً مهماً، تمكنت من خلالها ان تدعم الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب"، داعياً الى "أهمية الاستفادة من هذه التجارب على المستوى الوطني".

واطلع الدليمي، خلال زيارته على "مشروع مدارس العميد الذي سيقدم خدماته لفئات رياض الأطفال وصولاً للمرحلة الإعدادية، تم تشييده على مساحة 45,000 متر مربع مع مركز رياضي متخصص ومركز ثقافي متكامل"، فيما اطلع الدليمي على "سير العمل في مشروع مرآب الكفيل الفني المتخصص في تقديم كافة الخدمات للسيارات بمساحة بناء 42,000 متر مربع، ومشروع الورش والمخازن الذي تتولى العتبة العباسية الاشراف على تنفيذه لأغراض مختلفة".

وكان الدليمي قد وصل يوم امس السبت الى محافظة كربلاء المقدسة، في زيارة عقد خلالها عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في المحافظة.

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