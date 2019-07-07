طهران: نسعى لزيادة التبادل الاقتصادي مع كردستان العراق

2019/07/07 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير محطات حدود باشماق في اقليم كردستان العراق مريوان كمال ،الاحد، ان طهران تسعى لزيادة التبادل الاقتصادي على الصعيد الاقليمي ومن بينها الاقليم.

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