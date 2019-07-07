إيران تسقط رسوم الكهرباء عن المستهلكين المثاليين

2019/07/07 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول بوزارة الطاقة الايرانية،الاحد، عن اسقاط رسوم الكهرباء عن المشتركين الذين يستهلكون أقل من النموذج المثالي للاستهلاك.

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